Giroud segna e l'Inter è sempre più interessata

Medicina Francia per Olivier Giroud. L'attaccante fatica a trovare spazio al Chelsea, ma quando il blu diventa "bleus" è devastante. Dal Mondiale in poi è diventato un vero e proprio inamovibile per Deschamps e ora anche i numeri gli stanno dando ragione: 6 gol in nove partite nelle qualificazioni a Euro 2020. Sempre decisivo come ieri sera contro la Moldavia con un rigore perfetto. È lui l'uomo giusto per rinforzare l'attacco dell'Inter: Conte ha scelto lui.