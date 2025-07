Fulham e Besiktas 'alleati' dell'Inter per Lookman: possibile svolta per Taremi

La possibile svolta è all'orizzonte: l'Inter ha informato da tempo Taremi che non rientra più nei propri piani, l'iraniano ne ha preso atto e si è detto pronto a cambiare maglia senza ostacolare il club. Se entro la fine della prossima settimana non verrà però trovata una soluzione, l'ex Porto è comunque atteso in ritiro: ma, si diceva, finalmente qualcosa appunto si muove. Taremi avrebbe messo come unica condizione quella di potersi sistemare in una squadra europea o, comunque, in un campionato di medio-alto livello: Fulham e Besiktas, le due squadre che hanno sondato il terreno, rispondono più o meno fedelmente a questa richiesta.