L'Inter insiste con il Parma per Leoni: Sebastiano Esposito può sbloccare l'affare

Il prezzo resta quello e non sono previsti sconti. Per non dover sborsare tutti i 40 milioni, la dirigenza nerazzurra ha deciso di inserire nell'affare anche il cartellino di Sebastiano Esposito. L'attaccante, fratello di Pio e rientrato dal prestito all'Empoli, può trasferirsi in gialloblù per garantire, al nuovo giovane allenatore Cuesta, una punta che farebbe comodo vista la partenza di Bonny, finito proprio in nerazzurro. Il prezzo del cartellino di Esposito si aggira intorno agli 8,5 milioni di euro.