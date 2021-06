Federico Pastorello: "Lukaku felice all'Inter. Joao Mario-Sporting, c'è ottimismo"

PARLA L'AGENTE

L'agente dei giocatori: "Romelu contento di essere a Milano. Sul portoghese anche un altro paio di club"

Vertice di mercato in sede tra la dirigenza dell'Inter e Federico Pastorello, procuratore sia di Lukaku che di Joao Mario. All'uscita, l'agente ha commentato la situazione relativa ai suoi assistiti: "Romelu ha un contratto con l'Inter, è felice di essere a Milano ed è tranquillo. Per Joao Mario c'è ottimismo in chiave Sporting, stiamo cercando di chiudere perché vuole restare a Lisbona anche se ci sono un altro paio di club interessati". Getty Images

Nonostante l'addio di Conte, con cui aveva un gran rapporto, l'attaccante belga aveva già rassicurato i tifosi una settimana fa, confidando di aver già sentito Simone Inzaghi e confermando di voler restare in nerazzurro.

Per quanto riguarda Joao Mario, in giornata anche dal Portogallo era rimbalzato un certo ottimismo: l'Inter chiedeva 10 milioni di euro per il riscatto, lo Sporting sarebbe riuscito ad abbassare le pretese sino a 7,5 milioni promettendo di versarli subito e in un'unica tranche, fondamentale per il piano economico di Suning che prevede un ritorno di 70-80 milioni dalle cessioni entro fine giugno.