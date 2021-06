Inter, Lukaku: "Ho già parlato con Inzaghi, resto qui"

LA CONFERMA

L'attaccante dal ritiro del Belgio: "È stato difficile veder andar via Conte, ma qui mi sento bene"

Romelu Lukaku non sembra avere il minimo dubbio sul suo futuro in nerazzurro: "Resto all'Inter. Non potrei dirlo, ma ho parlato con il nuovo allenatore ed è stata una conversazione positiva - ha confessato ai microfoni della tv belga Vtm dal ritiro della nazionale -. La sfida è vincere ancora. Mi sento bene all’Inter e alla fine ho vinto qualcosa. Mi è piaciuto, ma lo voglio di nuovo, questa volta davanti a un San Siro tutto esaurito". Getty Images

Il bomber ha poi spiegato come si è sentito dopo l'improvviso addio di Antonio Conte: "Le vette che ho raggiunto ora sono merito suo. Quando ho saputo che se ne sarebbe andato è stato difficile, così come vedere il suo ciclo interrotto subito. Però abbiamo un gruppo affamato, ragazzi che vogliono davvero lavorare per il bene della squadra".