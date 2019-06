Dzeko-Inter, passi avanti: la Roma decide le tempistiche

26/06/2019

Passi avanti nell'affare Edin Dzeko tra Inter e Roma anche se non tutto è ancora definito per poter fissare la data di arrivo del bosniaco a Milano. Le questioni sul tavolo sono due, le migliori notizie per Antonio Conte arrivano dall'accordo tra i club che è sempre più vicino, ridotta la distanza tra richiesta e offerta: l'Inter verserà 10 milioni di euro nelle casse della Roma aggiungendo nell'affare il cartellino del giovane Edoardo Vergani.

L'attaccante classe 2001 della Primavera nerazzurra era stato promesso al Sassuolo nell'ambito dell'affare Sensi ma il centrocampista del Sassuolo arriverà comunque perché verrà girato ai neroverdi Andrea Adorante, altro attaccante (classe 2000) delle giovanili interiste.



Sistemato, o quasi, l'aspetto economico ora l'Inter dovrà comunque aspettare che la Roma trovi un rimpiazzo di Dzeko per Fonseca: solo allora arriverà il definitivo via libera.



I nomi sul tavolo sono tre: Higuain, André Silva e Belotti. Il Pipita potrebbe rientrare nell'affare Zaniolo ma non vuole lasciare la Juventus, il milanista fa parte della scuderia Jorge Mendes (la stessa di Fonseca) ma Giampaolo pensa di rilanciarlo mentre il Gallo è incedibile per Cairo.