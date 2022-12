Dumfries, l'agente spaventa l'Inter: "Valore salito? Speriamo di no..."

MERCATO

Rafaela Pimenta ospite negli studi di Sky: "Sarebbe più difficile trasferirlo"

"È strano, io lo trovo sempre curioso: i giocatori che vanno in nazionale sono già conosciuti, ma poi c'è sempre il peso del Mondiale: la sorpresa è quello che farà lì e davvero può cambiare tutto". Le parole di Rafaela Pimenta negli studi di Sky Sport riassumono perfettamente la situazione di Denzel Dumfries, esterno olandese dell'Inter che grazie alle ottime prestazioni in Qatar sta attirando l'attenzione di tutti i top club europei: "Il suo valore è salito? Speriamo di no, perché sennò diventa più difficile trasferirlo...", ha detto l'agente dell'ex Psv.

Parole che mettono chiaramente paura ai tifosi dell'Inter, che dopo Hakimi potrebbero dire addio anche al classe 1996, arrivato in nerazzurro due stagioni fa e già uno dei leader del gruppo (7 gol in 65 partite).

Sulle sue tracce ci sono ormai da tempo il Bayern Monaco e soprattutto il Chelsea, che dopo la corte dell'estate scorsa potrebbe decidere di tornare all'assalto. L'Inter lo valuta almeno 35/40 milioni, una cifra che già così consentirebbe una grande plusvalenza, ma dopo i due assist e il gol contro gli Stati Uniti la sua valutazione può gonfiarsi ulteriormente di fatto "costringendo" i nerazzurri a venderlo.

In prima fila come detto c'è il Chelsea, con cui l'Inter dovrà in ogni caso riaprire i dialoghi per discutere del rinnovo del prestito di Lukaku. Una delle opzioni per gli inglesi sarebbe proprio quella di utilizzare il centravanti belga per arrivare a Dumfries, ma al momento l'Inter non sembra disposta ad accettare uno scenario simile perché se l'olandese verrà ceduto, l'obiettivo è quello di fare una grande plusvalenza.

E se davvero Dumfries verrà ceduto, Marotta e Ausilio potrebbero virare su un altro elemento che si sta mettendo in luce in questi Mondiali: Angelo Preciado, esterno destro classe '98 di proprietà del Genk.

