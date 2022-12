Gosens prende in giro Dumfries: "Sei stato l'MVP, sorridi un po' di più"

© instagram

Denzel Dumfries è stato il migliore in campo contro gli Usa, nel primo match degli ottavi ai Mondiali in Qatar. Un gol, due assist, un salvataggio sulla linea e il premio come MVP della partita. Un trofeo che il terzino olandese ha mostrato senza troppo entusiasmo, tanto che il compagno dell'Inter Robin Gosens lo ha preso in giro con una storia su Instagram. "Fratello hai vinto, fatto due assist, segnato un gol e ti hanno premiato come Man Of The Match. Sorridi un po' di più, per favore".