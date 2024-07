Dumfries-Inter, il rinnovo è più vicino: mercoledì incontro con l'agente

GLI SVILUPPI

Le parti hanno ripreso a dialogare dopo le offerte rispedite al mittente. Si parla di prolungamento fino al 2027

© Getty Images Dumfries e l'Inter, prove di rinnovo. Tirava aria di addio tra l'olandese, in scadenza il 30 giugno 2025, e il club nerazzurro: troppo ampia la forbice tra la richiesta (5,5 milioni a stagione) e l'offerta della dirigenza (4 milioni). Da parte sua il giocatore ha recentemente lanciato messaggi d'amore al club, confermando la sua volontà di restare in nerazzurro ("Ci sono stati per tutti dei ritardi, visto che abbiamo cambiato proprietario, ma io voglio firmare. L'Inter è casa mia, mi sento in famiglia") e ora arrivano anche segnali concreti della sua intenzione di fare un passo verso l'Inter dopo aver respinto al mittente le proposte finora arrivate.

Le parti hanno infatti ripreso a dialogare e dopo la partita degli Europei tra Olanda e Romania, in programma martedì, che vale un posto nei quarti di finale, è previsto un nuovo contatto tra la dirigenza dell'Inter e l'agente di Dumfries per discutere di un prolungamento del contratto fino al 2027 per un compenso di circa 4 milioni di euro a stagione. E filtra ottimismo. "Ne abbiamo parlato prima dell'Europeo e lo faremo ancora al mio ritorno", aveva detto il giocatore. Ma evidentemente anche lui ora ha fretta di chiudere i discorsi per poi ricominciare alla grande un'altra stagione in nerazzurro.