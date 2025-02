Raiola respinge le voci sull'addio di Donnarumma al Paris Saint Germain: "Non ci sono stati contatti né con l'Inter né con altre società"

Quindi la mente di Donnarumma è rivolta totalmente alla Nazionale e al Paris Saint Germain accettando la proposta della squadra transalpina di proseguire nonostate un ingaggio ridotto: "È il portiere del PSG e della Nazionale ed è molto apprezzato da diversi club, come è normale che sia. I contatti per il rinnovo sono stati avviati già la scorsa estate e in questa direzione stiamo lavorando con molta serenità. Alla luce delle norme imposte dalla UEFA, il club sta facendo dietrofront dal punto di vista finanziario, passando da un monte ingaggi di oltre 500 milioni di euro a meno della metà - ha concluso Raiola -. Abbiamo accettato la nuova policy del PSG in termine di gestione dei contratti e stiamo lavorando in merito all'ipotesi rinnovo, cercando di trovare la soluzione migliore, ma al momento non c'è fretta".