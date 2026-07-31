Caso Solet, il ds Nani punge l’Inter: "Mi viene in mente la favola di Fedro della volpe e l'uva…"

"Su Solet mi viene in mente la favola di Fedro della volpe e l'uva. Se non riesci a prenderlo, non è così buono…". Parlando della trattativa saltata per uno dei gioielli della squadra, il ds dell'Udinese Gianluca Nani non ha risparmiato una frecciata all'Inter e poi ha spiegato: "Fortunatamente non abbiamo necessità di vendere. Per noi è un privilegio. Ci piacerebbe sempre tenere i big, ma non è sempre possibile. Quando arrivano opportunità, siamo costretti a prenderle in considerazione. Solet sta benissimo. Sono abbastanza sorpreso. Ho sentito di un problema al ginocchio: vorrei che tutti avessero gli stessi problemi fisici. Nell'ultimo campionato ha saltato solo due partite, di cui una solo precauzionalmente, e nemmeno un allenamento. Su 60 partite ne ha giocate 57, tutte per 90 minuti, tranne una. Non so da dove esca questa fesserie. Per noi è un privilegio avere un giocatore come Solet. È un valore aggiunto, un giocatore straordinario. Non lo offro a nessuno. Se dovesse rimanere sarebbe un valore aggiunto per la nostra rosa".