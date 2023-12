Colpo Inter, Buchanan è il nuovo esterno: 8 milioni più bonus al Bruges, affare ai dettagli

INTER

I nerazzurri hanno giocato d'anticipo: il canadese spera di arrivare a Milano subito dopo Capodanno

Ormai ci siamo: Tajon Buchanan può considerarsi virtualmente un calciatore dell'Inter. I nerazzurri hanno affondato il colpo per l'esterno del Bruges arrivando a dama con i belgi: ci sono da limare solo gli ultimi dettagli, poi Inzaghi avrà a disposizione l'atteso esterno. Esterno che andrà a rimpiazzare Cuadrado, costretto a operarsi e quindi ai box almeno fino ad aprile. Per il canadese classe 1999 Marotta punta a sborsare 8 milioni di euro più bonus.

Vedi anche inter L'Inter scopre Bisseck: Inzaghi ha una risorsa in più

Il Bruges, che inizialmente chiedeva circa 12 milioni, è venuto incontro ai meneghini: l'affare si concluderà a titolo definitivo. Nessun prestito con diritto di riscatto o formule simili: Steven Zhang, interpellato dai massimi dirigenti nerazzurri, conferma La Gazzetta dello Sport, ha dato l'ok alla chiusura della trattativa. Da limare solo le formule di pagamento, con l'Inter che vorrebbe versare la cifra pattuita per il classe 1999 in più rate. Con Buchanan vice Dumfries, sarà Darmian a scalare nelle rotazioni del trio difensivo. Il nuovo acquisto punta a essere a Milano subito dopo Capodanno per le visite mediche di rito e a seguire per i primi allenamenti alla Pinetina.