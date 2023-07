Inter: Frattesi in sede per la firma, contratto fino al 2028

Davide Frattesi sta per diventare a tutti gli effetti un giocatore dell'Inter. Dopo aver svolto in mattinata la seconda parte delle visite mediche (la prima si era tenuta nella giornata di mercoledì), il centrocampista si è recato in sede per mettere la firma sul contratto che lo legherà ai nerazzurri fino al 30 giugno 2028. Dopo il nero su bianco arriverà anche l'ufficialità. Al Sassuolo andranno in tutto circa 36 milioni di euro, al giocatore 2,8 milioni a stagione.