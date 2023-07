Milan-Inter, stesso piano B per l'attacco: Beto dell'Udinese

© Getty Images

Si profila un altro derby di mercato tra Milan e Inter, che hanno lo stesso piano B per l'attacco. Secondo il nostro Claudio Raimondi, infatti, entrambi i club sono pronti a dare l'assalto a Beto dell'Udinese, la cui clausola di rescissione da 35 milioni di euro è scaduta qualche giorno fa. I rossoneri, se il Porto non abbasserà le pretese per Mehdi Taremi (30 milioni la richiesta), sono pronti a virare sul portoghese, valutato 25/30 milioni, cifra che potrebbe essere abbassata con l'inserimento di Lorenzo Colombo (valore di mercato 10 milioni) nell'operazione. I nerazzurri, invece, hanno individuato nel 25enne bomber l'alternativa ad Alvaro Morata.