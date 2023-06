Inter, intesa con Azpilicueta: ma prima il Chelsea deve liberarlo

MERCATO

Nei prossimi giorni lo spagnolo del Chelsea potrebbe già arrivare a Milano: pronto un contratto di due anni in nerazzurro

In attesa di novità sul fronte Frattesi, Lukaku e Onana, l'Inter si prepara a piazzare il colpo Cesar Azpilicueta per puntellare il reparto arretrato dopo la partenza di Milan Skriniar. Il difensore 34enne ha raggiunto infatti l'intesa col club nerazzurro tanto che, secondo la Gazzetta dello Sport, il calciatore potrebbe sbarcare a Milano già nei prossimi giorni per sostenere le visite mediche di rito e mettere tutto nero su bianco in vista della sua nuova avventura all'ombra della Madonnina. Per Azpilicueta in nerazzurro è pronto un contratto biennale. C'è però ancora da ottenere il via libera del Chelsea, con cui il difensore ha un contratto fino al 2024: lo spagnolo spera di ottenere una risoluzione anticipata del contratto, l'Inter attende buone nuove a stretto giro di posta.

Mentre si continua a lavorare sui pezzi da novanta per rinforzare la rosa, dunque, in casa Inter si bada anche al sodo. Nel dettaglio, infatti, i dirigenti nerazzurri sono riusciti a mettere le mani su Azpilicueta, profilo di livello per dare più alternative a Simone Inzaghi nelle rotazioni in difesa dopo la partenza di Skriniar. Una mossa concreta e low cost. In scadenza nel giugno 2024, infatti, il giocatore ha chiesto al Chelsea di rescindere anticipatamente il contratto oppure di essere ceduto in prestito senza indennizzi particolari. E in virtù del suo passato nel club verrà accontentato dalla proprietà.

Un po' ai margini della rosa extralarge dei Blues, lo spagnolo è infatti a caccia di un minutaggio maggiore e spera di poter riuscire a trovare spazio nella formazione nerazzurra alternandosi nel ruolo di marcatore di destra con Bisseck e Darmian. Un tassello di grande esperienza capace di dare garanzie, fisicità e solidità al reparto arretrato e di portare anche una certa personalità nello spogliatoio nerazzurro. Un usato sicuro e garantito per i progetti di Inzaghi.

