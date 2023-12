Calhanoglu, testa solo all'Inter: un altro no ai soldi dell'Al Hilal

SCELTA DI VITA

Il regista turco ha l'ambizione di trionfare in nerazzurro ed è centrale per il gioco di Inzaghi

Hakan Calhanoglu ha giurato amore all'Inter e non solo con il rinnovo firmato nel luglio 2023. L'accordo fino al 2027, come ogni altro contratto nel mondo del calcio, vale fino a un certo punto ma è nei fatti che il regista turco sta dimostrando l'attaccamento ai colori nerazzurri e al progetto tattico di Simone Inzaghi di cui ormai è il fulcro. Sullo sfondo c'è un'offerta monstre dell'Al Hilal già presentata ad agosto ma senza scadenza: 18 milioni di euro all'anno, il triplo dell'ingaggio attuale e con tutto il tempo per pensarci. Tempo che Calhanoglu non si è preso per dire no, grazie.

La testa è all'Inter, l'ambizione è quella di vincere la seconda stella con lo scudetto in nerazzurro e perché no riprovarci in Champions dopo aver sfiorato il trofeo nella finale della sua Istanbul. Non è il momento secondo il turco di cedere alle lusinghe dei soldi e dei campionati esotici, non ora che il suo rendimento è davvero quello dei migliori centrocampisti del mondo e a dirlo non sono i tifosi, ma i numeri freddi e insindacabili.

Tra assist, contrasti, conclusioni dalla distanza e occasioni create non ha niente da invidiare ai vari Rodri, Modric e compagnia giocante, e nel ruolo di regista in un centrocampo a cinque - inventato da Inzaghi per l'infortunio di Brozovic nella scorsa stagione - ha scoperto la sua dimensione stellare. Tanto, appunto, da attirare la gola del campionato arabo, sempre affamato di talento da ricoprire di denaro.

Ma non è il momento, nemmeno per 18 milioni di euro all'anno; non ora che la sua carriera è sulla cresta dell'onda e l'ambizione è ai massimi livelli tanto in Italia quanto in Europa. Calhanoglu lo sa, Inzaghi ringrazia e sfrutta al massimo nel ruolo più centrale che ci sia nella squadra più equilibrata del campionato in grado di segnare più di tutte le altre e subire meno.