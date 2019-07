Calciomercato, Inter-Lukaku. L'agente Pastorello: "Bisogna muoversi, affare molto difficile" I nerazzurri insistono per l'attaccante belga e incontrano il procuratore in sede: "Gli obiettivi non sempre si raggiungono" Facebook

Twitter

GooglePlus

Pinterest

Stampa

Invia ad un amico

A A A



03/07/2019

Stavolta non ci sono indizi social, storie instagram, like o voci di corridoio. Oggi ci sono persone che si sono incontrate, faccia a faccia, per discutere del futuro di Romelu Lukaku, possibilmente colorato di nerazzurro. Federico Pastorello, agente del giocatore, è stato nella sede dell'Inter, per ascoltare la proposta del club e capire quanti chance ci siano di strapparlo al Manchester United.

"Tempi lunghi? Non li decidiamo sicuramente noi - ha detto Pastorello -, ma se il giocatore vuole essere preso bisogna anche muoversi. Non so se servano 70 milioni, io questi numeri non li ho fatti mai, non so se sono quelli che hanno in mente. Sicuramente è un obiettivo dichiarato ma non è che gli obiettivi dichiarati diventano per forza di cose raggiunti, penso che sia acclarato. Sogno meno difficile? Credo sia sempre molto difficile"

Le cifre in ballo, del resto, sono alte: contratto da 6,5 milioni all'anno per il centravanti, 70 milioni cash per il Manchester United. Portarlo in Italia non sarà facile, come ha ammesso Pastorello - anche se Antonio Conte e Piero Ausilio contano sulla volontà del belga di lasciare l'Inghilterra per regalare ai tifosi un altro grande rinforzo dopo quelli già ufficializzati di Godin e Lazaro.

Invia un commento Per poter inviare, rispondere o votare un commento, occorre essere registrati ed effettuare il login Registrazione Login X