Brozovic su Instagram: "Sì, il mio desiderio è restare all'Inter"

Ieri l'Inter ha incontrato il padre e l'avvocatessa di Marcelo Brozovic per parlare di rinnovo di contratto, oggi il centrocampista croato si sbilancia su come immagina il suo futuro. "Sì, il mio desiderio è restare all'Inter" la risposta di Brozo ad una domanda diretta posta da Fabrizio Biasin, collega di Libero, in privato su Instagram. C'è ancora da lavorare sulla distanza tra richiesta e offerta ma i tifosi nerazzurri sanno che il giocatore farà di tutto per restare