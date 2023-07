Brozovic, dentro o fuori. L'Inter mette fretta a giocatore e Al Nassr

© Getty Images

Tutto fatto per Brozovic, anzi no. In casa Inter una giornata turbolenta, quella di venerdì, sul fronte della trattativa per il passaggio del croato all'Al Nassr. I centro milioni in tre anni sembravano aver sbloccato definitivamente l'affare, con il centrocampista finalmente soddisfatto dell'offerta economica dopo i tentennamenti e le battute sui social. Ma l'aumento dell'ingaggio al giocatore ha portato i sauditi ad abbassare la cifra destinata all'Inter: 13 milioni di euro più 3 di bonus rispetto ai 23 concordati. A questo punto è arrivato lo stop del club nerazzurro, fortemente irritato anche dalla contemporanea richiesta - come riporta la Gazzetta dello Sport - di una buonuscita da parte di Brozo. In serata poi lo scenario è nuovamente cambiato, con i dirigenti dell'Al Nassr disponibili ad arrivare a 18 milioni. Le prossime ore saranno decisive: Brozovic dentro o fuori.