Inter, Tottenham e West Ham su Bisseck: pronti oltre 40 milioni di euro

Dodici presenze da titolare (e cinque da subentrato) su 23 partite per un totale, sin qui, di 1.103 minuti giocati conditi anche da un gol e un assist: non farà parte del terzetto titolare, ma Yann Bisseck è ormai una certezza per Simone Inzaghi. Arrivato un po' a sorpresa nel mercato estivo 2023 per 7 milioni di euro dai danesi dell'Aarhus, il difensore tedesco ne ha fatta di strada all'Inter. E non è un caso che su di lui si siano attivate le antenne di due club della Premier League: Tottenham e West Ham.