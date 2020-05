Barcellona, Vidal: "Sono molto contento, voglio continuare qui"

LE PAROLE

Arturo Vidal resta al centro di numerose voci di mercato e da tempo è uno dei pallini dell'Inter di Antonio Conte, ma il suo futuro sembra sempre più legato al Barcellona, almeno stando alle parole d'amore rivolte al club catalano che ha pronunciato in una diretta Instagram: "Sono molto contento a Barcellona, mi sento a mio agio e ​​ovviamente voglio continuare qui - ha detto parlando con il giornalista Mario Velasco - Vivo in una bellissima città, i miei figli stanno crescendo molto bene e andando bene a scuola. Sono felice, c'è un grande gruppo e ho tanti amici nello spogliatoio".

L'ex Juve ha anche parlato del suo stato di forma e della voglia di ritornare a giocare: "Mi sento molto bene fisicamente, meglio che mai. Non ho mai avuto così tanto tempo per prepararmi, abbiamo anche studiato un piano per cercare di allungare la mia carriera il più possibile. Mi sento pronto per quello che ci aspetta, sia in Champions League sia nella Liga. Il ritorno di Champions contro il Napoli? Abbiamo buone chance di passare. In questi due mesi dovremo dare il massimo".