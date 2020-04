Barcellona, Setien fa marcia indietro: "Lautaro? Non mi faccio illusioni"

BARCELLONA

"Lautaro o Neymar? Per me vanno bene entrambi..." aveva dichiarato soltanto pochi giorni fa Quique Setien, ma adesso sul Toro dell'Inter l'allenatore del Barcellona fa marcia indietro. “Non sono né pessimista e né ottimista. Mi piace come mi piacciono tutti i grandi calciatori, ma non mi faccio illusioni" ha detto ai microfoni di Onda Cero parlando della prossima sessione di calciomercato. Lautaro, il Barca può attendere

"Questa pandemia condizionerà molto le cose - ha spiegato Setien - Per i club, la situazione dal punto di vista economico sarà complicata”. E dunque per il Barça sarà molto complicato sborsare i 111 milioni previsti dalla clausola rescissoria inserita nel contratto dell'argentino, come sarà molto complicato fare uno sforzo per riportare Neymar in Catalogna: "La stessa cosa vale anche per lui. Vista la situazione che si è venuta a creare è complicato arrivare a questo tipo di giocatori. In questo momento abbiamo comunque Suarez in attacco”.

Non solo Suarez però, perché Setien non ha alcun dubbio sulla permanenza in blaugrana di Lionel Messi: “Sono certo del fatto che resterà qui con noi. Se non ci fosse un progetto vincente potrei anche capire, ma siamo il Barcellona e qui un progetto vincente c’è sempre. E’ il miglior giocatore al mondo e con lui abbiamo più opzioni”.

Vedi anche Calcio Inter-Barcellona, dieci anni fa la notte magica di San Siro che anticipò il triplete