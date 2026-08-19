Roma, ufficiale l'acquisto di Rodrigo Mora: indosserà la maglia numero 86

Concluso l'iter delle visite mediche, ecco firma e ufficialità comunicata dallo stesso club giallorosso: "L'AS Roma è lieta di annunciare l'arrivo di Rodrigo Mora dal Porto. L'operazione si conclude con l'acquisto a titolo definitivo. Il fantasista, classe 2007, con la prima squadra dei "Dragões" ha collezionato 80 presenze e 16 gol. Per la nuova avventura in giallorosso, Mora ha scelto la maglia numero 86. Benvenuto a Roma, Rodrigo!