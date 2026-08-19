Roma, ufficiale l'acquisto di Rodrigo Mora: indosserà la maglia numero 86

I giornali sportivi: mercoledì 19 agosto 2026
© Rassegna Stampa
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Concluso l'iter delle visite mediche, ecco firma e ufficialità comunicata dallo stesso club giallorosso: "L'AS Roma è lieta di annunciare l'arrivo di Rodrigo Mora dal Porto. L'operazione si conclude con l'acquisto a titolo definitivo. Il fantasista, classe 2007, con la prima squadra dei "Dragões" ha collezionato 80 presenze e 16 gol. Per la nuova avventura in giallorosso, Mora ha scelto la maglia numero 86. Benvenuto a Roma, Rodrigo!
La Roma acquista il 50% del cartellino per 25+2 milioni di euro, con i giallorossi che potranno comprare il resto del cartellino per 25 mln. Ma attenzione: il Porto mantiene a sua volta un diritto che obbliga la Roma ad acquistare una quota di cartellino stabilita dai portoghesi entro le prossime due stagioni. I lusitani vantano anche un 50% sulla futura rivendita, percentuale naturalmente variabile in base a quanto scritto in precedenza (se i capitolini acquisteranno una quota di cartellino la percentuale scenderà a catena).
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