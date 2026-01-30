Inter, anche la Lazio si unisce alla corsa a Frattesi: pronta l'offerta

Il mercato di gennaio volge al termine ma potrebbe riservare ancora qualche sorpresa prima del gong finale. Uno dei nomi che potrebbe accendere le ultime ore di trattative è quello di Davide Frattesi. Anche in questa finestra il centrocampista sembrava destinato a lasciare Milano. In tanti si sono informati sulle condizioni dell'affare: dalla Juventus, con Luciano Spalletti primo sponsor dell'ex Sassuolo, fino a Fenerbahce e Nottingham Forest. Oggi l’ultima pretendente ad essersi unita alla corsa al centrocampista azzurro è la Lazio.