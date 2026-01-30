Inter, anche la Lazio si unisce alla corsa a Frattesi: pronta l'offerta

30 Gen 2026 - 08:43
© IPA

© IPA

Il mercato di gennaio volge al termine ma potrebbe riservare ancora qualche sorpresa prima del gong finale. Uno dei nomi che potrebbe accendere le ultime ore di trattative è quello di Davide Frattesi. Anche in questa finestra il centrocampista sembrava destinato a lasciare Milano. In tanti si sono informati sulle condizioni dell'affare: dalla Juventus, con Luciano Spalletti primo sponsor dell'ex Sassuolo, fino a Fenerbahce e Nottingham Forest. Oggi l’ultima pretendente ad essersi unita alla corsa al centrocampista azzurro è la Lazio. 

Nonostante i tanti interessamenti, un po' per offerte che non hanno mai convinto del tutto i vertici nerazzurri, un po' per la coperta corta a centrocampo dopo l'infortunio di Calhanoglu (con ancora due gare di Champions League da giocare con le liste bloccate), Frattesi non ha mai avuto il via libera per lasciare l'Inter. Oggi però la situazione potrebbe essere cambiata: Calha va verso il rientro, in più Chivu nella notte di Dortmund ha scoperto di poter contare anche su Andy Diouf, fin ora vero oggetto del mistero.

Per questo le porte del mercato potrebbero riaprirsi per Frattesi: la Lazio cerca un colpo che possa riportare entusiasmo nella piazza dopo un gennaio ricco di cessioni (da Guendouzi fino a Castellanos) e il nome del classe '99 potrebbe allettare i tifosi biancocelesti. L'offerta biancoceleste potrebbe aggirarsi attorno ai 25 milioni di euro ma l'Inter ha sempre chiesto a tutte le pretendenti almeno 35 milioni subito (trasferimento a titolo definitivo o prestito con obbligo di riscatto). 

videovideo
mercato inter
mercato lazio
frattesi

Raimondi: "Lazio, arriva Maldini. La Roma vuole un altro attaccante"

11:02
Colpo di scena Goretzka: lascia il Bayern ma non ora
10:30
Juventus, a breve il rinnovo di McKennie
08:43
Inter, anche la Lazio si unisce alla corsa a Frattesi: pronta l'offerta
00:01
Roma, occhio a Celik in scadenza: no al rinnovo, apertura alla destinazione Juventus
22:16
Toro-Tchoca in stand-by per motivi burocratici