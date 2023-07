Inter: Inzaghi chiede un portiere per il Giappone, ma il Bayern non libera Sommer

INTER

Il club nerazzurro sperava di chiudere col Bayern nelle prossime 48 ore, ma i tedeschi fanno muro. Più lunga la trattativa per Trubin

© Getty Images Il desiderio di Simone Inzaghi di avere almeno un nuovo portiere (oltre al terzo, Di Gennaro) per la tournée giapponese che scatterà tra tre giorni, con l'Inter impegnata contro l'Al Nassr dell'ex Brozovic e successivamente col Psg dell'ex Skriniar, rischia di rimanere tale e di non concretizzarsi nelle prossime ore. Il contatto con il Bayern Monaco per Yann Sommer non ha portato alla tanto sperata fumata bianca e il club bavarese ancora non libera il portiere svizzero che, a questo punto, partirà lunedì per il Sol Levante ma con i tedeschi. I motivi della brusca frenata sono due: in primo luogo la difficoltà del Bayern a chiudere per Giorgi Mamardashvili del Valencia, in secondo luogo il tecnico Tuchel non ha garanzie fisiche da Neuer.

Come riporta La Gazzetta dello Sport c'è anche un piccolo giallo sulla clausola di rescissione da 6 milioni di Sommer: secondo i suoi agenti è già scaduta, per il Bayern è ancora in vigore. Poco cambia per l'Inter, che non ha intenzione di pagare così tanto per un 35enne. Le parti hanno dunque deciso di riaggiornarsi tra qualche giorno, magari proprio in Giappone. Anche grazie alla volontà del nazionale svizzero, che ha già l'accordo con i nerazzurri per un contratto biennale, l'affare andrà quasi sicuramente in porto, ma ci vorrà ancora un po' di tempo. Nel frattempo Inzaghi dovrà accontentarsi del terzo portiere Di Gennaro e del figlio d'arte Stankovic.

La novità su Trubin - non è certo un mistero che sia l'ucraino l'altro obiettivo dei nerazzurri - è che da ieri Darijo Srna, direttore sportivo dello Shakhtar Donetsk, si trova a Milano. Il club nerazzurro valuta il cartellino del portiere 21enne (compie 22 anni il primo agosto) non più di 15 milioni, visto il contratto in scadenza tra un anno. Lo Shakhtar ha chiesto 10 milioni in più nel corso dei primi contatti. A sbloccare la trattativa potrebbe essere l'inserimento di una percentuale sulla rivendita del giocatore. In ogni caso tutto lascia supporre che i tempi saranno piuttosto lunghi.