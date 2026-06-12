Carnevali: "Juve club ricco di storia e identità, orgoglioso e onorato"

"Sono orgoglioso e onorato di entrare a far parte di questo Club ricco di storia e identità". Sono le prime parole di Giovanni Carnevali, nominato dal Cda della Juventus nuovo amministratore delegato e direttore generale del club. "Ringrazio la Società, l'azionista di maggioranza e John Elkann, per la fiducia che mi è stata accordata. Affronto questa nuova sfida con grande senso di responsabilità e con la convinzione che, attraverso l'impegno quotidiano, sia possibile costruire un percorso di crescita duraturo e un futuro di successi - ha aggiunto l'ex dirigente del Sassuolo - Insieme a tutte le componenti della Società lavoreremo per rendere la Juventus sempre più protagonista in ambito nazionale e internazionale nel rispetto della storia del Club e delle ambizioni dei tifosi bianconeri".