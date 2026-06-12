Nasce la Juventus di Carnevali: i colpi in entrata e in uscita

Giovanni Carnevali nuovo ad della Juventus: ecco le priorità di mercato, da Dibu Martinez a Sorloth, e la lista dei partenti.

12 Giu 2026 - 10:00
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Emiliano "Dibu" Martinez © italyphotopress

Emiliano "Dibu" Martinez © italyphotopress

Con l'arrivo di Giovanni Carnevali come nuovo amministratore delegato della Juventus, ci sarà nuovo impulso di mercato. Ma, almeno all'inizio, si dovrebbe andare in scia alle trattative già impostate perché le necessità di Spalletti restano le stesse: un portiere, un difensore, un attaccante.

In porta resta in vantaggio il Emiliano Martinez (Aston Villa), in difesa piace Lucumì (Bologna) ma potrebbe tornare in gioco Muharemovic visti i rapporti di Carnevali col Sassuolo, in attacco tutto su Sorloth (Atletico Madrid) senza dimenticare Kolo Muani (Psg) e una possibile clamorosa riapertura sul fronte Vlahovic.

In uscita ci sono Di Gregorio, Bremer, ma la clausola da 58 milioni scatta a luglio, Cambiaso, Cabal, Miretti, Adzic, Koopmeiners e Openda.

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