Inter, offerto il rinnovo a De Vrij: la risposta è attesa a giorni

Sulla scia dell'operazione avviata con Henrikh Mkhitaryan, l'Inter si muove concretamente anche per il futuro di Stefan De Vrij, proponendo al difensore olandese il rinnovo del contratto in scadenza il prossimo 30 giugno. Nonostante il centrale compia 34 anni e la linea strategica di Oaktree e della dirigenza punti a un progressivo e oculato ringiovanimento della rosa, il club considera l'ex Lazio una pedina preziosa per l'esperienza e l'affidabilità all'interno dello spogliatoio. La proposta formulata dai nerazzurri prevede un prolungamento di un ulteriore anno, ma a condizioni economiche differenti rispetto al passato: a De Vrij è stato infatti prospettato un sensibile ridimensionamento dell'attuale ingaggio da 3,8 milioni di euro netti a stagione. La palla passa ora definitivamente al calciatore: la risposta ufficiale alla dirigenza di Viale della Liberazione è attesa nel corso della prossima settimana, subito dopo il weekend. Lo scrive la Gazzetta dello Sport.