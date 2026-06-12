Bayern Monaco, difficoltà nella trattativa per il rinnovo di Harry Kane in scadenza nel 2027

Dalla Germania potrebbe emergere un clamoroso caso-Kane: il bomber inglese starebbe trovando difficoltà nelle trattative per rinnovare il contratto in scadenza nel 2027. Il centravanti, autore di 146 gol in 147 partite con i bavaresi, vorrebbe un prolungamento di durata maggiore rispetto agli 1-2 anni proposti dal club. Il Bayern, di contro, sarebbe indispettito dalla richiesta a causa dell'età del giocatore, classe 1993. Alla finestra, ovviamente, ci sono tutte le big in Europa, in primis il Barcellona. I catalani, infatti, starebbero valutando un clamoroso inserimento per replicare la trattativa-Lewandowski portata a termine sempre con i tedeschi. Lewa, nato nel 1988, aveva al momento del suo arrivo in Spagna solo un anno in più del Kane attuale.