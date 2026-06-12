Ufficiale, Abate lascia la Juve Stabia: lo aspetta il Torino

12 Giu 2026 - 11:41
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© italyphotopress

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Ignazio Abate non è più l'allenatore della Juve Stabia. L'ex terzino si è separato consensualmente dal club campano, portato fino alla semifinale playoff di Serie B. Per lui, nel futuro, c'è la panchina del Torino. Di seguito il comunicato ufficiale del club: 

"La S.S. Juve Stabia 1907 comunica di aver raggiunto un accordo per la risoluzione consensuale del rapporto professionale con l’allenatore Ignazio Abate.

Giunto a Castellammare di Stabia il 19 giugno scorso, mister Abate ha guidato la formazione gialloblù nel corso della stagione 2025/2026, ottenendo 12 vittorie, 19 pareggi e 11 sconfitte. Nel corso della sua gestione tecnica, ha guidato le Vespe alla seconda qualificazione consecutiva ai Playoff per la Serie A, conclusasi con l’eliminazione nella semifinale di ritorno in quel di Monza lo scorso 19 maggio.

La società desidera rivolgere ad Ignazio Abate il più sentito ringraziamento per la professionalità, la serietà e l’impegno profusi durante l’annata sportiva appena terminata, rivolgendogli i migliori auguri per il prosieguo della sua carriera professionale".

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