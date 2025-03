Inter, rimpianto Asensio: poteva arrivare nerazzurro a gennaio

Un inizio scintillante. Marco Asensio è arrivato solo a gennaio all'Aston Villa ma è già nel cuore di tutti i tifosi. Un amore a prima vista favorito dalle prestazioni dello spagnolo: l'ex Real Madrid in 8 partite è già finito nel tabellino dei marcatori per 7 volte. E quindi il suo tecnico, Unai Emery, non può che spendere parole al miele su di lui, sperando in una conferma che possa andare oltre al 30 giugno: "Il suo trasferimento definitivo qui dipende da molti fattori. Ovviamente siamo molto contenti di come si sia inserito". E pensare che a gennaio sarebbe potuto arrivare all'Inter