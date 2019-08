Ivan Perisic è sempre più vicino al Bayern Monaco. Il croato non è partito per Valencia, dove in serata l'Inter affronta i padroni di casa nel Trofeo Naranja, e si prepara dunque a cominciare una nuova avventura lontano dai nerazzurri. Inter e Bayern hanno raggiunto a tempo record un accordo sulla base di un prestito oneroso con diritto di riscatto fissato a 30 milioni. Restava da convincere il giocatore, che avrebbe preferito ricominciare dalla Premier, Ora il via libera.