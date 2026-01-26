Inter, Jakirovic: "Il più grande passo della mia carriera"

Leon Jakirovic è stato ufficializzato oggi dall'Inter: ildifensore croato sarà inizialmente aggregato all'Under23 di Stefano Vecchi. Nella sua prima intervista da giocatore nerazzurro a Inter Tv, ha parlato delle sue emozioni per questa nuova avventura: "Sono molto contento di essere qui. Sto provando emozioni incredibili. Ho già giocato una partita in Champions League contro il Milan, che ora è il nostro rivale più grande. Per me questo è il più grande passo della mia carriera sicuramente. Penso sia un grande step per la mia carriera e penso che sarà una bella esperienza. Sono molto ordinato in campo, mi piace giocare la palla e verticalizzare e giocare tra le linee. Tutti sanno che i difensori italiani sono sempre tra i migliori al mondo, qui posso migliorare molto anche a difendere in area. Mi piace Bastoni perché gioca nella mia stessa posizione e l'ho visto in diverse partite".