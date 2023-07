Inter, in arrivo l'offerta per Onana dallo United. Al portiere 7 mln l'anno

CIAO ANDRE'

Onana al Manchester United: siamo alle battute finali. Contratto dalle cifre importati per il portiere

Il Manchester United prova a stringere per André Onana. Dopo l'addio di De Gea, divenuto ufficiale nella giornata di sabato, il camerunense è l'obiettivo numero uno dei Red Devils per la porta: Ten Hag spinge per riabbracciarlo dopo l'avventura dell'Ajax e così gli inglesi hanno iniziato a muoversi concretamente. Già da settimane in realtà, ma adesso si è giunti al momento cruciale della trattativa.

Come svelato dal nostro invitato dell'Inter, Marco Barzaghi, stamane è andato in scena un summit tra l'entourage del numero uno e il Manchester United: si sono limati gli ultimi dettagli riguardanti il contratto del classe 1997. Il 26enne arriverà a guadagnare la bellezza di 7 milioni di euro a stagione. Il tutto per 5 anni. Nel pomeriggio invece, è attesa in Viale della Liberazione l'offerta formale dello United: l'augurio di Marotta è che si avvicini ai 55-60 milioni di euro chiesi sin dall'inizio per quella che sarebbe una plusvalenza record dopo il suo arrivo a parametro zero. Poi gran parte della cifra verrà investita nuovamente per riportare ad Appiano Gentile Romelu Lukaku.