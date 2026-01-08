Lazio, sfuma Loftus-Cheek: il messaggio del giocatore chiude la trattativa

Il pressing della Lazio su Ruben Loftus-Cheek si è infranto contro il muro eretto dal Milan. Nonostante la disponibilità iniziale data dal centrocampista inglese a riabbracciare il suo vecchio maestro Maurizio Sarri, il club rossonero ha deciso di togliere il giocatore dal mercato. Nelle ultime valutazioni di via Aldo Rossi, l'ex Chelsea è stato ritenuto una pedina essenziale: per strapparlo servirebbe ora una proposta economica "faraonica", cifre che la dirigenza biancoceleste non ha intenzione di mettere sul piatto.