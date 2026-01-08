Lazio, sfuma Loftus-Cheek: il messaggio del giocatore chiude la trattativa

23) Ruben Loftus-Cheek (Milan): 4 mln/stagione © IPA
Il pressing della Lazio su Ruben Loftus-Cheek si è infranto contro il muro eretto dal Milan. Nonostante la disponibilità iniziale data dal centrocampista inglese a riabbracciare il suo vecchio maestro Maurizio Sarri, il club rossonero ha deciso di togliere il giocatore dal mercato. Nelle ultime valutazioni di via Aldo Rossi, l'ex Chelsea è stato ritenuto una pedina essenziale: per strapparlo servirebbe ora una proposta economica "faraonica", cifre che la dirigenza biancoceleste non ha intenzione di mettere sul piatto.
A scrivere la parola fine sulla telenovela è stato lo stesso calciatore con un gesto di grande onestà. Loftus-Cheek ha inviato un messaggio personale a Sarri nelle scorse ore: un ringraziamento sincero per la stima e l'interesse mostrati, accompagnato però dall'amara constatazione che non esistono più le condizioni per il trasferimento. Incassato il "no" definitivo, la Lazio ha immediatamente virato su altri obiettivi per rinforzare la mediana. Lo scrive Alfredo Pedullà.