Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Mercato

Lazio: visite mediche per Ratkov, Guendouzi in volo verso la Turchia

08 Gen 2026 - 10:07

Petar Ratkov, dopo l'atterraggio nella serata di ieri a Roma, è pronto per diventare ufficialmente un nuovo calciatore della Lazio. Il serbo, di prima mattina, si è presentato a Villa Mafalda per sostenere le visite mediche di rito che anticipano la firma del contratto con il quale si legherà ai colori biancocelesti. Ha lasciato la Capitale, invece, Matteo Guendouzi. Il francese, che ieri aveva salutato i tifosi alla fine del match contro la Fiorentina, è partito dall'aeroporto di Ciampino in direzione Turchia per legarsi al Fenerbahce e chiudere la sua avventura con la Lazio, pronta ora ad accogliere Taylor.

Ultimi video

02:30
Le ultimissime trattative

Le ultimissime trattative

00:31
Milan, l'annuncio più atteso: "Maignan rinnova, attesa l'ufficialità"

Milan, l'annuncio più atteso: "Maignan rinnova, attesa l'ufficialità"

00:57
Lucca ai saluti, Accomando: "Una squadra su tutte"

Lucca ai saluti, Accomando: "Una squadra su tutte"

01:35
Chiesa torna alla Juve? L'annuncio di Accomando

Chiesa torna alla Juve? L'annuncio di Accomando

00:58
Gasperini, ipotesi dimissioni? Accomando fa chiarezza

Gasperini, ipotesi dimissioni? Accomando fa chiarezza

01:05
Il calciomercato live

Calciomercato live: tutte le trattative

00:21
Il mercato del Napoli

Napoli: ipotesi Benfica per Lucca

00:54
Il mercato dell'Inter

Inter, sfuma il ritorno di Cancelo

01:14
Il mercato della Juventus

Juve, si tratta per Chiesa

01:41
CLIP MICELI MERCATO INTER CANCELO 05/01 SRV

Miceli fa chiarezza: "Cancelo-Inter dipende da una cosa sola"

00:55
CLIP ACCOMANDO SU CANCELO 4/1 SRV

Accomando annuncia: "Inter-Cancelo, ecco la svolta"

01:35
CLIP ACCOMANDO SU THEO 4/1 SRV

Clamoroso: Theo alla Juventus? Il punto di Accomando

01:11
CLIP ACCOMANDO SU FRATTESI-ASLLANI 4/1 SRV

Accomando: "Frattesi al Galatasaray, vi spiego tutto". E su Asllani...

00:21
MCH ARRIVO SOLOMON FIORENTINA MCH

Fiorentina, ecco Solomon per la risalita

01:43
Cercasi riscatto

Cercasi riscatto

02:30
Le ultimissime trattative

Le ultimissime trattative

I più visti di Mercato

Chiesa torna alla Juve? L'annuncio di Accomando

Chiesa torna alla Juve? L'annuncio di Accomando

Il mercato della Juventus

Juve, si tratta per Chiesa

Gasperini, ipotesi dimissioni? Accomando fa chiarezza

Gasperini, ipotesi dimissioni? Accomando fa chiarezza

Il Manchester Utd ha esonerato Amorim. Al suo posto Darren Fletcher

Inter, addio Cancelo: va al Barcellona. Acerbi e De Vrji resteranno in nerazzurro

Sfumato Cancelo, resta solo l'eventuale uscita di Frattesi: così l'Inter ripete l'azzardo di un anno fa

Mercato ora per ora
Vedi tutti
11:41
Inter, il Girona si fa vivo per Asllani
11:40
Da Solskjaer a Carrick, il Manchester United pesca nel proprio passato
11:11
Fiorentina, altro rinforzo per Vanoli: è fatta per Brescianini dall'Atalanta
11:11
Guendouzi, addio alla Lazio: "Meritate trofei, resterete nel mio cuore"
10:07
Lazio: visite mediche per Ratkov, Guendouzi in volo verso la Turchia