Insigne sceglie la Sampdoria: addio Pescara, l'ex Napoli riparte dalla Serie B. I dettagli dell'accordo

Lorenzo Insigne riparte di nuovo dalla Serie B. Smaltita la delusione per la retrocessione col Pescara tra le polemiche (nel mirino c'era finito proprio l'ex Napoli per non aver calciato un rigore pesante a Padova), Lorenzo 'Il Magnifico', ha deciso di accettare la corte della Sampdoria che gli ha proposto un contratto annuale con opzione per un'altra stagione al raggiungimento del 50% delle presenze. A Genova il 35enne troverà in panchina Bernardo Corradi: il fantasista è atteso mercoledì al centro sportivo Mugnaini. Domenica poi il classe 1991 partirà insieme alla squadra per il ritiro di Ponte di Legno.
Insigne, svela Il Secolo XIX, dovrebbe arrivare a guadagnare mezzo milione, senza considerare eventuali bonus legati al risultato della squadra e a gol e assist personali. Nulla da fare quindi per il Pescara e il presidente Daniele Sebastiani che avevano coltivato la speranza di trattenere l'ex Napoli anche in Serie C. La scorsa stagione, in soli 4 mesi in riva all'Adriatico, Insigne ha realizzato 5 gol e fornito 3 assist.