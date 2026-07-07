Insigne sceglie la Sampdoria: addio Pescara, l'ex Napoli riparte dalla Serie B. I dettagli dell'accordo

Insigne, svela Il Secolo XIX, dovrebbe arrivare a guadagnare mezzo milione, senza considerare eventuali bonus legati al risultato della squadra e a gol e assist personali. Nulla da fare quindi per il Pescara e il presidente Daniele Sebastiani che avevano coltivato la speranza di trattenere l'ex Napoli anche in Serie C. La scorsa stagione, in soli 4 mesi in riva all'Adriatico, Insigne ha realizzato 5 gol e fornito 3 assist.