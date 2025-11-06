Logo SportMediaset

Mercato

Il Venezia si rinforza tra i pali: ufficiale l'arrivo di Minelli

06 Nov 2025 - 13:40
© Getty Images

© Getty Images

Rinforzo di esperienza in porta per il Venezia di Stroppa: è ufficiale l'arrivo dello svincolato Stefano Minelli, che ha firmato un accordo con il club fino al termine della stagione. Di seguito il comunicato ufficiale con le parole di Minelli: 

Il Venezia FC comunica di aver tesserato il portiere Stefano Minelli. Il giocatore ha firmato un accordo che lo legherà al club arancioneroverde fino al termine della stagione 2025/26.
Cresciuto nel settore giovanile del Brescia, con cui ha esordito tra i professionisti e disputato quattro stagioni collezionando 130 presenze e 33 clean sheet tra Serie B e Coppa Italia, Minelli, 31 anni, vanta una grande esperienza nel panorama calcistico nazionale.
Nel corso della sua carriera ha vestito le maglie di Padova, SPAL, Perugia, Frosinone, Cesena, Südtirol, Feralpisalò e Novara, totalizzando complessivamente 126 presenze e mantenendo la rete inviolata in 50 partite nei campionati di Serie B e Serie C.

Stefano Minelli
“Sono felicissimo di essere approdato in un club prestigioso come il Venezia. Si tratta di una società con una storia importante e una grande identità, che negli ultimi anni ha saputo distinguersi per progetto e mentalità. Quando è arrivata la chiamata del Venezia non ho avuto alcun dubbio: ho percepito immediatamente la serietà del progetto e la passione che circonda questa squadra. L’atmosfera che si respira al Penzo è qualcosa di unico, e non vedo l’ora di viverla.”
 

