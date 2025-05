Il Real Madrid ufficializza l'addio di Ancelotti

Il Real Madrid ufficializza l'addio di Carlo Ancelotti. "Il nostro club desidera esprimere la sua gratitudine e il suo affetto a una delle più grandi leggende del Real Madrid e del calcio mondiale - si legge nel comunicato dei Blancos - Per il presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, "Carlo Ancelotti è ormai parte integrante della grande famiglia del Real Madrid. Siamo orgogliosi di aver avuto un allenatore che ci ha aiutato a raggiungere così tanti successi e che ha anche rappresentato in modo esemplare i valori del nostro club. Domani il Santiago Bernabéu gli renderà omaggio in quella che sarà l'ultima partita di Carlo Ancelotti sulla panchina del Real Madrid".