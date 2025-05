Il Real Madrid piomba su Carreras

Non solo Trent Alexander-Arnold a destra, il Real Madrdi cerca anche un nuovo terzino sinistro. Il profilo che la dirigenza dei Blancos avrebbe individuato per colmare il buco in organico risponde al nome di Alvaro Carreras. Lo spagnolo, passato dalle giovanili del Madrid, oggi gioca al Benfica dopo una parentesi al Manchester United. Secondo quanto riportato da Matteo Moretto, il Real sarebbe vicinissimo a un accordo verbale con il calciatore. Una volta raggiunto inizierà la vera e propria trattativa con il Benfica, che sarà tutt'altro che semplice: i portoghesi chiedono 50 milioni per il loro gioiello.