Il Man United chiude per Cunha: pagata clausola oltre i 70 milioni

Il Manchester United rinforza il reparto offensivo: secondo quanto riportato da Fabrizio Romano i Red Devils sarebbero a un passo da Matheus Cunha del Wolverhampton. Il brasiliano ha trovato l’accordo totale sul contratto con lo United e ora aspetta il via libera dei club per le visite mediche e la firma sul contratto. I Wolves non potranno in nessun modo opporsi alla partenza della loro stella in quanto nel contratto del '99 è presenta una clausola rescissoria da 62 milioni di sterline, ovvero più o meno 74 milioni di euro.