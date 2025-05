La Juve non cambia idea su Vlahovic: il calciatore rimane in uscita

Un posto da titolare che aveva ritrovato, così come i gol: nonostante Tudor abbia provato a rilanciarlo, Dusan Vlahovic rimane un calciatore in uscita per la Juventus. Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, il serbo dovrebbe lasciare Torino in estate: non ci sono infatti trattative in corso per il rinnovo del contratto in scadenza 2026. L'addio rimane l'esito più probabile della vicenda, anche se non è da escludere che Vlahovic, forte di un ingaggio da 12 milioni, possa forzare la mano per rimanere un'altra stagione in bianconero per incassare lo stipendio monstre e poi scegliersi la prossima squadra.