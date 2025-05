Marsiglia, Longoria: "Luis Henrique via prima del 30 giugno. Non c'è solo l'Inter"

"Il nostro obiettivo è vendere Luis Henrique prima del 30 giugno per motivi di bilancio". Il presidente dell'Olympique Marsiglia Pablo Longoria conferma l'addio dell'esterno brasiliano classe 2001 a fine stagione, nonostante un contratto in scadenza il 30 giugno 2028. L'Inter si è già mossa in anticipo, trovando un accordo con il giocatore sulla base di un contratto quinquennale da 2,2 milioni di euro a salire. Ma l'intesa con il club francese non è stata ancora raggiunta, la forbice tra domanda e offerta rimane ampia: 30 milioni la cifra richiesta, 20 milioni quella che il club nerazzurro è disposto a mettere sul piatto della bilancia, magari con l'aggiunta di qualche bonus per provare a chiudere. Ma l'Inter deve vedersela con un'agguerrita concorrenza, come conferma lo stesso Longoria. "Trattative con l'Inter? Non solo con questo club, ci sono discussioni in corso con diverse squadre"