Mercato

Il Napoli pensa a Norton-Cuffy per gennaio

08 Nov 2025 - 11:02
© IPA

© IPA

Il Napoli, provato dal ritmo infernale di una partita ogni tre giorni, pensa già al mercato di gennaio. Gli azzurri hanno bisogno di qualche innesto per rendere la rosa più completa e competitiva su più fronti. Soprattutto sugli esterni dove, in particolare a destra, manca un esterno di spinta (Conte ha adattato Di Lorenzo e Politano ma nessuno dei due ha le caratteristiche da "quinto da binario" che tanto piacciono al tecnico salentino). Per questo il ds Manna starebbe guardando in casa Genoa dove, sulla destra, sfreccia Brooke Norton-Cuffy. L'inglese in questo avvio di stagione si è affermato come uno degli esterni più interessanti in Serie A, ragione per cui sicuramente servirà un'offerta sostanziosa per portarlo via da Marassi a stagione in corso. Inoltre l'Arsenal, ex squadra del classe 2004, ha mantenuto il 35% sulla futura rivendita del raggazzo: per questo motivo il Genoa potrebbe alzare ulteriormente le sue pretese. 

