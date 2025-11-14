Il Monastir riunisce i figli di Daniele Conti: dopo Manuel ecco Bruno

Due Conti per il Monastir. I sardi che militano nel girone G di Serie D hanno appena ufficializzato l'arrivo di Bruno Conti, figlio di Daniele. "Sono molto contento di essere qui", le sue prime parole dopo la firma. "Con la mia famiglia siamo cresciuti a Cagliari ed è bello poter tornare in Sardegna, mi metto a disposizione della squadra cercando di fare del mio meglio quando il mister riterrà opportuno potermi utilizzare". Al Monastir Bruno torverà anche suo fratello Manuel: "È la prima volta che posso giocare con mio fratello e mi fa molto piacere, essere in squadra con lui è una spinta in più perché è una delle cose più belle che ci possano essere. Rispetto al settore giovanile del Cagliari ritengo di essere migliorato mentalmente ed essere cresciuto in tante cose. Ho tanta voglia di dimostrare in campo: papà ci ha sempre insegnato che le parole contano poco e che bisogna far vedere coi fatti di valere".