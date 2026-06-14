Dalla Germania: Milan-Krösche, la posizione dell'Eintracht sul dirigente corteggiato dai rossoneri

Il nome di Markus Krösche è in pole per diventare il nuovo dt del Milan. La trattativa sarebbe già a buon punto, ma dalla Germania l'Eintracht Francoforte prova a buttare acqua sul fuoco. Il club tedesco, fa sapere Kicker, al momento predica calma: al momento il 45enne non ha ancora manifestato al club la volontà di lasciare l'incarico per trasferirsi in Italia. Nel contratto di Krösche non c'è una clausola rescissoria, e quindi il Milan dovrebbe rivolgersi direttamente all'Eintracht per liberare il dirigente teutonico.