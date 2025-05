Jonathan Tah è uno dei parametri zero più contesi della prossima finestra di mercato. Secondo Fabrizio Romano la squadra in vantaggio sul centrale tedesco sarebbe il Bayern Monaco: i campioni di Germania hanno inviato all'ormai ex Leverkusen una proposta d'ingaggio e sperano di poter chiudere l'operazione il prima possibile. Il calciatore era stato molto vicino al Barcellona, ma gli spagnoli non hanno mai affondato definitvamente il colpo.