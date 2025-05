Bologna, Fenucci: "C'è voglia di continuare con Italiano. Sartori? Si pensiona qui"

L'amministratore delegato del Bologna, Claudio Fenucci, ha parlato a margine del premio Bulgarelli facendo un bilancio della stagione e guardando al futuro: "Italiano? Sul professionista non abbiamo mai avuto dubbi, sull'uomo abbiamo imparato a conoscerlo ed è nato un rapporto di empatia. Abbiamo voglia di continuare insieme e parleremo nei prossimi giorni per capire come prolungare questo rapporto. Siamo molto contenti di quello che è stato realizzato e Vincenzo è stato il maggior artefice di questo successo. Ci ha riempito il cuore di emozioni e può essere un bello spot per il calcio italiano. Voglio ringraziare tutti i 30.000 che sono venuti a Roma. Negli ultimi 20 minuti ogni volta che la squadra conquistava palla si alzava un boato. È la vittoria di tutti. Sartori? Ormai si pensiona qui da noi. Altri due anni ce lo abbiamo. Le società crescono per cicli e noi abbiamo iniziato un percorso diverso con l'arrivo di Sinisa, alzando gli investimenti, e coinvolgendo uomini che hanno fatto la differenza. Cercheremo di continuare tutti insieme, cercando anche di fare una bella figura in Europa".