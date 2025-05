Inter, tante richieste per Frattesi: Atletico, Napoli, Roma e United lo cercano

Davide Frattesi in estate potrebbe lasciare l’Inter. Il centrocampista della nazionale italiana cerca più spazio e già a gennaio erano state diverse le voci su una sua possibile partenza. Un tema, quello dell'addio dell'ex Sassuolo che si ripresenterà in estate: secondo quanto riportato da Matteo Moretto sono diversi i club sulle tracce di Frattesi. La squadra che ci sta provando con più insistenza sarebbe il Napoli, anche se non c'è ancora una trattativa concreta con l'Inter. Ma anche all'estero guardano con attenzione la situazione del centrocampista assalitore: Atletico Madrid e Manchester United hanno chiesto informazioni. Senza dimenticare la Roma, squadra che ha messo Frattesi da tempo in cima alla lista degli obiettivi. La permanenza dell'italiano in nerazzurro è tutt'altro che scontata: se arriverà un'offerta ritenuta congrua dal club e soddisfacente dal calciatore un addio è più che probabile.