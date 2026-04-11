Il Barcellona non molla Lewandowski: offerto il rinnovo, Milan e Juve alla finestra

Il futuro di Robert Lewandowski è ancora tutto da scrivere. Il 37enne attaccante polacco è in scadenza di contratto a fine stagione con il Barcellona, che - secondo Mundo Deportivo - avrebbe offerto una proposta di rinnovo. Ora la risposta spetta al giocatore, che si trova bene a Barcellona con la famiglia ma che allo stesso tempo ha già ricevuto diverse proposte in particolare dall'Italia e dagli Usa. In Serie A sulle tracce del bomber polacco ci sono Juventus e Milan, che fiutano l'affare a parametro zero. Ma attenzione anche ai Chicago Fire della Mls e alle solite società della Saudi Pro League. Sempre secondo Mundo Deportivo il Barcellona si aspetta una risposta dal giocatore entro la fine del mese.